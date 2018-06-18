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Трамп поручил Пентагону создать космические войска

22:5518.06.2018
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CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны СШАШтаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование Военно-космических сил (ВКС).

Бронетранспортеры с морскими пехотинцами вооруженных сил России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать превосходством в космосе", — сказал он.

По словам хозяина Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

"Когда я пришел, наши планы по космосу были не так хороши <…> но сейчас все изменилось, у нас много оптимизма. Мы не хотим, чтобы Китай, Россия или другие страны вели нас. Мы всегда лидировали, и у нас огромное пространство для дальнейших действий", — отметил американский президент.

О планах по созданию ВКС Трамп впервые объявил в марте. Он сказал, что долго обдумывал это решение и пришел к выводу, что "идея отличная".

Тогда же президент подчеркнул, что новая национальная оборонная стратегия не отрицает возможности ведения боевых действий в космическом пространстве.

Звездные войны

Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский еще в марте отмечал, что Соединенные Штаты будут создавать космические войска, по структуре и средствам приближающиеся к ВКС России.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на военной базе Мирамар в Сан-Диего. 13 марта 2018
© AP Photo / Evan Vucci
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Специалист рассказал, что заявлять о создании космических сил в США начали в прошлом году. По его словам, Вашингтон отнес космос к отдельной среде боевых действий, и поэтому решили создать новый род войск.

По мнению Мураховского, для России главное, чтобы соблюдалось соглашение о демилитаризации космического пространства и никакие американские боевые средства в космос не выводились.

"Тем более, чтобы там не размещалось ядерное оружие, лазеры с ядерной накачкой, кинетические, электромагнитные средства поражения спутников вероятных, назовем так, противников", — сказал собеседник агентства.

Эпоха джедаев

В свою очередь, военный политолог Олег Глазунов напомнил, что программа "звездных войн" не нова для американцев.

"О "звездных войнах" говорил еще (президент США Рональд) Рейган, мол, США имеют такое оружие. Но прошло больше тридцати лет, но что-то мы ничего подобного не наблюдаем в космосе", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Красное море и Нил снятые астронавтом NASA Скоттом Тингл с борта МКС
© Twitter/Scott D. Tingle‏
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Он напомнил, что американцы до сих пор закупают у России двигатели для космических ракет.

Политолог выразил мнение, что "эпоха джедаев" для США наступит не так быстро, как хотелось бы Трампу. Он отметил, что американский лидер выдает желаемое за действительное.

Америка, как и другие страны, развивает различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и, предположительно, противоспутникового потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.

По информации Space News, бюджет американских ВВС на космические программы в этом году составляет 7,75 миллиардов долларов, что на 20% больше, чем в 2017-м. В следующем году эту статью бюджета планируется увеличить до 8,5 миллиардов долларов.

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© РИА Новости, Инфографика
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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Роман Ударцев
Обезьяна с гранатой в космосе... только этого не хватало.
23:09
18.06.2018
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