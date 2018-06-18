В Евросоюзе резко сократилось число просителей убежища из России

БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Более чем в полтора раза сократилось число просителей международного убежища в странах-членах Евросоюза из России, свидетельствуют данные за 2017 год, обнародованные в понедельник Европейским офисом по предоставлению убежища EASO.

В 2017 году статус беженца в ЕС запросили немногим более 17 тысяч граждан РФ против около 27,8 тысячи в 2016 году. По гражданам Украины этот показатель составил 10,2 тысячи и 12,6 тысячи соответственно, по Армении – 7,7 тысячи и 8,5 тысячи человек.

Напротив, выросло количество просителей убежища из Грузии – 12 тысяч в 2017 году против 8,8 тысячи годом ранее.

Данные по другим странам бывшего СССР EASO не приводит.

Всего в ЕС в 2017 году международное убежище в ЕС, а также в ассоциированных с сообществом странах — Норвегии и Швейцарии — запросили более 728 тысяч выходцев из третьих стран. Это на 44% меньше показателя 2016 года — около 1,3 миллиона человек.

По данным EASO, наибольшее количество прошений поступило от граждан Сирии, Ирака и Афганистана. В пятерку стран ЕС, к которым был отмечен повышенный интерес со стороны беженцев, вошли Германия, Италия, Франция, Греция и Испания.