В Евросоюзе резко сократилось число просителей убежища из России

БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Более чем в полтора раза сократилось число просителей международного убежища в странах-членах Евросоюза из России, свидетельствуют данные за 2017 год, обнародованные в понедельник Европейским офисом по предоставлению убежища EASO.
Напротив, выросло количество просителей убежища из Грузии – 12 тысяч в 2017 году против 8,8 тысячи годом ранее.
Данные по другим странам бывшего СССР EASO не приводит.
По данным EASO, наибольшее количество прошений поступило от граждан Сирии, Ирака и Афганистана. В пятерку стран ЕС, к которым был отмечен повышенный интерес со стороны беженцев, вошли Германия, Италия, Франция, Греция и Испания.