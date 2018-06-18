Переговорщики от Британии и ЕС обсудят Северную Ирландию после Brexit

ЛОНДОН, 18 июн – РИА Новости, Мария Табак. Вопрос о североирландской границе во вторник станет основной темой переговоров между Великобританией и ЕС в Брюсселе, говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского министерства по делам Brexit.
Согласно программе переговоров, в среду стороны продолжат обсуждение отношений Великобритании и ЕС после Brexit.
Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, однако для бизнеса все еще остается много нерешенных вопросов.