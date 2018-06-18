В ОБСЕ назвали ситуацию в Донбассе самой напряженной с начала года

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе за прошедшую неделю увеличилось на 70%, сейчас на востоке Украины самая напряженная ситуация с начала года, заявил в понедельник замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Что касается случаев нарушения режима прекращения огня, то их количество за минувшую неделю выросло на 70% по сравнению с предыдущей. По нашим наблюдениям, в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода. Ответственность за эти нарушения, как я уже говорил, несут обе стороны", — сказал Хуг в интервью газете "Коммерсант".

Он напомнил, что увеличение числа нарушений режима прекращения огня наблюдается с середины мая. "И сейчас мы имеем дело с самой напряженной ситуацией с начала года. Но такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что вновь подводит нас к выводу, что стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах. Во время праздников и по таким случаям, как начало учебного года или сбор урожая, количество нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет", — добавил Хуг.

При этом стороны не реагируют на призывы прекратить нарушения, заявил представитель СММ ОБСЕ.

"Стороны продолжают удерживать вооружения в местах, где их не должно быть. И ни одна из сторон не соблюдает достигнутые в Минске договоренности относительно противоминной деятельности… Стороны просто не реагируют на зафиксированные нами нарушения, что ведет к безответственности. Это порождает безнаказанность, которая в конечном итоге влечет за собой дальнейшие нарушения", — подчеркнул Хуг.