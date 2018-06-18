Правительство Испании заявило о намерении перезахоронить Франко

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Социалисты, пришедшие к власти в Испании в начале июня, заявили о твердом намерении перенести останки бывшего диктатора Франко, ныне покоящиеся в мавзолее, пишет газета Pais.

Мавзолей Франко расположен в Долине Павших — монументальном комплексе, сооруженном в 1940-х годах по приказу самого каудильо как памятник погибшим в гражданской войне в 1936-1939 годах. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) еще в 2007 году добилась принятия закона об исторической памяти, который предполагал избавление от символов франкизма и изменение значения Долины Павших. В 2017 году социалисты провели в конгрессе инициативу о перезахоронении Франко, которая, однако, не имеет силу закона, обязательного к исполнению.

"Мы выполним то, что уже решил сделать конгресс", — сообщил вице-премьер правительства Кармен Кальво.

Другой представитель социалистов Оскар Пуэнте заявил, что правительство намерено приступить к эксгумации "в максимально сжатые сроки". Он не пояснил, каким образом власти собираются урегулировать юридические вопросы вокруг процедуры, добавив лишь, что "обязательство будет выполнено".

В то же время политические противники социалистов сомневаются в реальности планов правительства. Глава Фонда Франсиско Франко генерал Хуан Чичарро Ортега заявил, что у правительства Педро Санчеса не хватит парламентских мандатов, чтобы добиться исполнения инициативы. Генерал также напомнил, что Франко был похоронен в Долине Павших по распоряжению короля Испании.

Монументальный комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены крайне правых организаций для торжественных церемоний, в частности, они приходят сюда в день смерти Франко — каудильо умер 20 ноября 1975 года.

Социалист Педро Санчес возглавил правительство Испании после того, как 1 июня конгресс депутатов парламента вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя.