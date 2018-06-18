Правительство Испании заявило о намерении перезахоронить Франко

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Социалисты, пришедшие к власти в Испании в начале июня, заявили о твердом намерении перенести останки бывшего диктатора Франко, ныне покоящиеся в мавзолее, пишет газета Pais.
"Мы выполним то, что уже решил сделать конгресс", — сообщил вице-премьер правительства Кармен Кальво.
Другой представитель социалистов Оскар Пуэнте заявил, что правительство намерено приступить к эксгумации "в максимально сжатые сроки". Он не пояснил, каким образом власти собираются урегулировать юридические вопросы вокруг процедуры, добавив лишь, что "обязательство будет выполнено".
Монументальный комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены крайне правых организаций для торжественных церемоний, в частности, они приходят сюда в день смерти Франко — каудильо умер 20 ноября 1975 года.
Социалист Педро Санчес возглавил правительство Испании после того, как 1 июня конгресс депутатов парламента вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя.