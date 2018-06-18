Бывшего главу МВД Италии приговорили к году тюрьмы

РИМ, 18 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Суд Милана приговорил в понедельник бывшего министра внутренних дел Италии, экс-президента области Ломбардия Роберто Марони к одному году лишения свободы за злоупотребление служебным положением при заключении трудовых контрактов в рамках подготовки Всемирной выставки "Экспо-2015" в Милане, сообщил новостной телеканал Tgcom24.

Кроме того, известный политик получил денежный штраф в размере 450 евро и запрет на занятие любых государственных должностей на весь период действия наказания. Марони сразу же заявил, что не согласен с вердиктом суда первой инстанции и будет добиваться отмены приговора в Апелляционном суде Милана.

Громкий скандал вокруг известного политика, который ранее возглавлял пришедшую недавно к власти в Италии партию "Лига", вспыхнул в июле 2014 года. Тогда миланская прокуратура выдвинула против Марони обвинения в том, что он, используя служебное положение, незаконно добивался принятия на работу и предоставления некоторых привилегий своим близким сотрудницам Маре Карлуччо и Марии Грации Патурцо. Прокуратура требовала приговорить экс-губернатора к двум с половиной годам тюремного заключения. Фигурантами дела стали также тогдашний глава секретариата президента Ломбардии Джакомо Чириелло и некоторые другие влиятельные областные чиновники.

После двухлетнего судебного разбирательства миланская фемида приняла двойственное решение. Суд полностью признал правоту следственных органов, выявивших незаконное заключение трудового договора в рамках "Экспо-2015" с бывшей сотрудницей итальянского МВД Карлуччо, которая в итоге получила за это полгода лишения свободы. Однако по истории с Патурцо, которую, по версии прокуратуры, с Марони связывали "сугубо чувственные отношения", судьи оправдали экс-губернатора за отсутствием факта преступления. На процессе, в частности, речь шла о том, что Марони вынуждал представителей "Экспо-2015" включить свою подругу в список официальной делегации, отправлявшейся в июне 2014 года в Токио, однако в итоге Патурцо в Японию так и не поехала.

Впрочем, на этом дело еще не закончилось. В ходе судебных слушаний Патурцо категорически отрицала, что ее когда-либо связывали любовные отношения с Марони, вопреки многочисленным эсэмэс и сообщениям в WhatsApp, которые были представлены прокуратурой. Теперь в отношении женщины и ряда других участников процесса выдвинуто обвинение в лжесвидетельстве.

Всемирная выставка "Экспо-2015" прошла в Милане с 1 мая по 31 октября 2015 года под девизом "Питание планеты. Энергия для жизни". В ней приняли участие 144 страны, а также три международные и 16 неправительственных организаций. Посетителями выставки стали более 20 миллионов человек.