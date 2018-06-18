Бывшего главу МВД Италии приговорили к году тюрьмы

РИМ, 18 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Суд Милана приговорил в понедельник бывшего министра внутренних дел Италии, экс-президента области Ломбардия Роберто Марони к одному году лишения свободы за злоупотребление служебным положением при заключении трудовых контрактов в рамках подготовки Всемирной выставки "Экспо-2015" в Милане, сообщил новостной телеканал Tgcom24.
Кроме того, известный политик получил денежный штраф в размере 450 евро и запрет на занятие любых государственных должностей на весь период действия наказания. Марони сразу же заявил, что не согласен с вердиктом суда первой инстанции и будет добиваться отмены приговора в Апелляционном суде Милана.
Громкий скандал вокруг известного политика, который ранее возглавлял пришедшую недавно к власти в Италии партию "Лига", вспыхнул в июле 2014 года. Тогда миланская прокуратура выдвинула против Марони обвинения в том, что он, используя служебное положение, незаконно добивался принятия на работу и предоставления некоторых привилегий своим близким сотрудницам Маре Карлуччо и Марии Грации Патурцо. Прокуратура требовала приговорить экс-губернатора к двум с половиной годам тюремного заключения. Фигурантами дела стали также тогдашний глава секретариата президента Ломбардии Джакомо Чириелло и некоторые другие влиятельные областные чиновники.
Впрочем, на этом дело еще не закончилось. В ходе судебных слушаний Патурцо категорически отрицала, что ее когда-либо связывали любовные отношения с Марони, вопреки многочисленным эсэмэс и сообщениям в WhatsApp, которые были представлены прокуратурой. Теперь в отношении женщины и ряда других участников процесса выдвинуто обвинение в лжесвидетельстве.
Всемирная выставка "Экспо-2015" прошла в Милане с 1 мая по 31 октября 2015 года под девизом "Питание планеты. Энергия для жизни". В ней приняли участие 144 страны, а также три международные и 16 неправительственных организаций. Посетителями выставки стали более 20 миллионов человек.