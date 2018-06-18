В США возросло число незаконных въездов с детьми

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Число незаконных въездов в США с использованием малолетних детей возросло в последнее время из-за несовершенства законодательства, сообщила в понедельник глава министерства внутренней безопасности Кристен Нильсен.

"С октября 2017 года по февраль этого года число случаев использования детей для незаконного въезда в нашу страну возросло на 315%, это должно прекратиться", — сказала Нильсен на конференции ассоциации шерифов США.

Нильсен напомнила, что во время предыдущей администрации послабления в законе разрешали незаконный въезд и освобождали от ареста тех, кто прибывал с малолетними детьми. "Мы не можем арестовывать детей вместе с родителями, поэтому мы либо должны отпускать родителей, что делала предыдущая администрация, либо ребенок будет изъят у взрослого, который арестовывается. Здесь только два варианта", — сказала Нильсен. Она заверила, что с детьми обращаются хорошо и все их права обеспечены надлежащим образом.

"Мы лишь применяем закон, который утвердил конгресс сейчас конгрессу пора навести порядок в нашей иммиграционной системе", — сказала Нильсен.

"Я хочу указать избранным в СМИ, конгрессе и сообществе правозащитников мы не будем извиняться за работу, которую мы делаем и делают правоохранительные органы и которую американцы ожидают от нас", — сказала Нильсен. "Не верьте прессе, мы хорошо заботимся о малолетних", — сказала глава министерства, отвечая на критику действий администрации Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа. Это произошло после того, как УВКПЧ ООН обвинило США в серьезных нарушениях прав детей на южной границе страны, отметив, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.

В субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил, что президент готов подписать любой из двух законопроектов по иммиграции — либо предложенный конгрессменом Бобом Гудлеттом, либо тот законопроект, который предложен лидерами Палаты представителей.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.