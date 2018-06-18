В Южной Корее назвали сложности процесса денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Временные рамки и последовательность действий при денуклеаризации Корейского полуострова представляют главный вызов на пути в реализации достигнутых договоренностей, заявил первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Лим Сон Нам.

По его словам, лидеры США и КНДР заложили фундамент для дальнейшего прогресса и понизили вероятность военного конфликта на Корейском полуострове. Главное отличие проходящих переговоров заключается в том, что теперь дискуссии ведутся на уровне лидеров стран, это может стать залогом успеха, полагает южнокорейский дипломат.

В то же время в реализации достигнутых договоренностей есть ряд значительных трудностей. "Дьявол в деталях", — сказал Лим Сон Нам, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. По его мнению, "дьяволом" являются "временные рамки" денуклеаризации и "последовательность" действий.

"Госсекретарь Помпео подчеркнул, что он хотел бы, чтобы процесс денуклеаризации был завершен в течение двух с половиной лет. Но возможно, что создание более четких временных рамок для всех шагов, которые будет необходимо предпринять КНДР и США, может быть сложной задачей. В то же время последовательность действий с точки зрения контроля над вооружениями и верификации будет сложной работой", — подчеркнул дипломат.

В качестве одного из первых шагов, который бы мог быть предпринят на этом направлении, Лим Сон Нам назвал "декларирование ядерной программы и объектов со стороны КНДР". Кроме того, если "обе стороны смогут действовать решительно", то возможны действия по "вывозу ядерных вооружений и материалов". "Кроме того, я считаю, что будет диалог между США и КНДР по тому, как выполнить обязательство КНДР закрыть их крупный объект, связанный с разработкой ракетных двигателей", — отметил замглавы МИД Южной Кореи.

Он сообщил, что Сеул в это время "будет работать тесно с международным сообществом, включая Китай, Японию и Россию".

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян в свою очередь подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.