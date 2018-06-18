Трамп поручил Пентагону сформировать военно-космические силы США

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны немедленно начать формировать военно-космические силы, заявил он.

"Если речь идет о защите Америки, просто недостаточно американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе. Очень важно, что я здесь для того, чтобы поручить министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс, это необходимо, чтобы представить военно-космические силы как шестую ветвь вооруженных сил", — заявил Трамп, выступая в понедельник в Вашингтоне.