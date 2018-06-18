Экс-президент Молдавии Лучинский получил гражданство Румынии

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Второй президент Молдавии Петр Лучинский стал обладателем румынского гражданства, сообщил глава одного из районов Бухареста Дан Тудораке.

Экс-президент Молдавии стал гражданином соседней страны, он встретился с властями румынской столицы.

"Визит был связан с получением румынского гражданства.. Петра Лучинского, которому я желаю быть гражданином единой, свободной, процветающей и достойной страны", — написал Тудораке на странице в Facebook.

Лучинский — второй президент Молдавии, он занимал этот пост с 1997 по 2001 год. До этого был председателем парламента республики.