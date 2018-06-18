Трамп заявил, что США не станут лагерем для беженцев

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы США стали лагерем для беженцев и незаконных мигрантов, подчеркнул необходимость иммиграционной реформы.

"США не будут лагерем для мигрантов и мы не будем центром для передержки беженцев! Этого не будет! Посмотрите, что происходит в Европе и других местах, мы не допустим этого здесь, не под моим руководством", — сказал президент на заседании космического совета под председательством вице-президента Майка Пенса.

"Мы хотим безопасности для нашей страны!" — сказал президент. Трамп, вновь обвинил демократов в препятствовании иммиграционной реформе.

"То, что происходит, очень грустно… мы могли решить это очень быстро… сейчас у нас худшие иммиграционные законы в мире", — сказал президент.

"Страна без границ, это не страна. Нам нужны границы и безопасность, мы должны заботиться о своих людях", — сказал президент США. "Мы хотим безопасную страну и это начинается с границ", — подчеркнул Трамп.