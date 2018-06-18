Бывшего премьера Киргизии задержали по подозрению в коррупции

БИШКЕК, 18 июн – РИА Новости. Экс-премьер Киргизии Жанторо Сатыбалдиев задержан по подозрению в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, сообщает в понедельник пресс-служба Госкомитета нацбезопасности страны.

После аварии на ТЭЦ Бишкека в январе этого года в Киргизии разразился крупный скандал по поводу модернизации стратегического объекта. Стоимость модернизации, которая была проведена на средства кредита китайского правительства китайской компанией TBEA, составила 386 миллионов долларов. Модернизированные котлы теплоцентрали были сданы в эксплуатацию в сентябре прошлого года. По обвинению в коррупции при заключении контракта по ТЭЦ были взяты под стражу бывший премьер Киргизии Сапар Исаков, который возглавлял международный отдел администрации Атамбаева и, по мнению следствия, лоббировал интересы компании ТВЕА, а также экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Задержан также экс-министр энергетики и промышленности Киргизии, ныне депутат парламента от Социал-демократической партии Осмонбек Артыкбаев.

"Восемнадцатого июня в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкек, задержан бывший-премьер-министр Кыргызской Республики Жанторо Сатыбалдиев по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.6 (соучастие в преступлении) и ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР", — сообщает пресс-служба.

На момент подписания документов по модернизации ТЭЦ Сатыбалдиев возглавлял правительство страны.

По ее данным, в настоящее время Сатыбалдиев водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ страны. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее экс-президент Киргизии Атамбаев взял на себя политическую ответственность за все стратегические решения принятые по модернизации ТЭЦ Бишкека. Он подчеркнул, что решения по реконструкции ТЭЦ за счет кредита КНР, принимались исключительно им — как главой государства, и правительством страны. Атамбаев также официально заявил, что ни Исаков, ни Кулматов "не правомочны были принимать самостоятельно решения, которые положены в основу выдвинутых следствием обвинений", назвав их арест "охотой на ведьм".

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе во время аномальных морозов. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить спустя неделю. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого ранее ГКНБ арестовал практически всех топ-менеджеров крупнейшей госкомпании "Электрические станции".