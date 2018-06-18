Меркель дали срок на решение проблемы с беженцами

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президиум баварской партии ХСС во главе с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером дал канцлеру Ангеле Меркель две недели, чтобы урегулировать проблему нелегальной миграции.

В ХСС надеются, что на ближайшем саммите Евросоюза, который состоится 28 июня, канцлеру удастся согласовать с партнерами компромиссное решение.

В противном случае нелегальным беженцам, зарегистрированным в других странах, начнут отказывать во въезде. Кроме того, уже находящихся в Германии мигрантов с европейской регистрацией вышлют из страны.

Меркель приняла ультиматум, но выразила уверенность, что по истечении срока автоматические меры не последуют.

Канцлер добавила, что 1 июля отчитается о проделанной работе в правлении и президиуме ХДС, а затем "обсудит это с ХСС".

"Понимает, чем рискует"

Эксперт Екатерина Тимошенкова считает, что канцлер не собирается сдаваться.

По словам специалиста, Меркель не против ужесточения мер против мигрантов, но хочет, чтобы решение одобрили другие европейские лидеры. Как считает эксперт, таким образом канцлер намерена избежать спора внутри Евросоюза.

"С этой точки зрения, ее позиция сильна: она не отрицает необходимости высылки определенной категории лиц, но просит срок — до обсуждения решений со странами ЕС", — отмечает Тимошенкова в эфире радио Sputnik.

Она также отметила, что в вопросе контроля миграции видна борьба между Зеехофером и Меркель.

"И в этой борьбе — кто кого победит, кто кого продавит — Меркель не собирается сдаваться. Она понимает, что этот спор, если Зеехофер будет его дальше эскалировать, может привести к разрушению коалиции", — подчеркнула Тимошенкова.

Она отметила, что последние заявления Меркель говорят о том, что она понимает, чем рискует и надеется избежать правительственного кризиса, поскольку уверена, что достигнет компромисса на европейском уровне.

Конфликт из-за мигрантов

Конфликт между канцлером и лидером немецких консерваторов Хорстом Зеехофером разгорелся из-за новой концепции в области миграционной политики.

Партия Зеехофера требует ее принятия в одностороннем порядке. Федеральный канцлер, со своей стороны, считает, что действия немецкого правительства необходимо согласовать с другими странами ЕС. Сторонники Меркель указывают, что положение об общеевропейском решении миграционного кризиса содержится в коалиционном соглашении, на основании которого функционирует нынешний кабмин. От ХСС документ подписал лично Хорст Зеехофер.

В среду в Берлине прошла встреча Меркель с лидером ХСС, на которой политики обсудили проект документа. По информации СМИ, переговоры окончились безрезультатно.