Потребление пластиковых пакетов в Греции снизилось после введения налога

АФИНЫ, 18 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Введение платы за пластиковые пакеты в Греции привело к резкому сокращению их использования в супермаркетах — на 75%, сообщило министерство энергетики и окружающей среды в понедельник.

В Греции с 1 января был введен налог — одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах стали платными, каждый пакет стоит 4 евроцента. С 1 января 2019 года их цена вырастет до 9 евроцентов. Это одна из мер по ограничению потребления полиэтиленовых пакетов как одного из основных средств загрязнения окружающей среды. Государство стимулирует использование многоразовых пакетов и сумок.

"Согласно официальным данным доходов за первый квартал, в розничной торговле и супермаркетах было использовано 202,9 миллиона пластиковых пакетов, а соответствующий экологический налог составил 6,086 миллиона евро. Исходя из соответствующих годовых показателей, наблюдается значительное снижение потребления полиэтиленового пакета примерно на 75% в супермаркетах, снижение есть и в розничной торговле", — сообщило министерство.

В Греции ежегодно производится от 200 до 500 пластиковых пакетов на человека. Показателей первого квартала недостаточно, чтобы дать полную картину, но они свидетельствуют о том, что значительная часть рынка перейдет к использованию 75 пакетов на человека, полагают в министерстве охраны окружающей среды.

Одноразовые "пакеты-майки" в Греции потребляют вдвое больше, чем в среднем в Европе.

В соответствии с европейскими директивами от 2015 года, власти Греции ставят цель сократить использование пакетов до 90 на человека (на 75%) до конца 2020 года и до 40 (на 90%) до 2025 года.

Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики стали главной экологической проблемой во всем мире, они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса.

В апреле 2018 года возле острова Санторини был обнаружен мертвый девятиметровый кашалот. Причиной гибели животного стал пластик — в желудке было обнаружено 30 килограммов пластиковых пакетов.

В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика. По словам экологов, Средиземное море "тонет в пластике", четверть рыбы в Средиземном море может содержать остатки пластика. Половина мусора в море в Греции — это полиэтиленовые пакеты. Стоимость сбора со дна полиэтиленового пакета в 10 раз больше, чем его производство. Только 1% пластиковых пакетов перерабатываются.