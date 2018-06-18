Бывший глава МИД Испании заявил о желании возглавить Народную партию

МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо заявил, что собирается выставить свою кандидатуру на пост главы оппозиционной правой Народной партии.

Место главы партии оказалось вакантным после того, как Мариано Рахой, отправленный парламентом в отставку вместе с его кабинетом, заявил, что покинет этот пост и вообще уходит из политики.

"Впервые правительство Испании ушло из-за вотума недоверия, и надо остановиться в пути и подумать", почему НП оказалась в такой ситуации, заявил Маргальо, объявив, что выдвинет свою кандидатуру на пост лидера партии. "Кандидаты должны сосредоточиться на проектах будущего, объяснить членам партии и гражданскому обществу идею Испании, какие реформы нужны Испании, какие реформы нужны партии, чтобы продолжать служить Испании", — сказал Маргальо, занимавший пост главы внешнеполитического ведомства в 2011-2016 годах, в интервью государственному телевидению TVE.

"Я готов дойти до конца, если только у другого кандидата не будет проекта, совпадающего с тем, который я пишу уже давно", — добавил он, имея в виду написанные им книги.

Политик, который в настоящее время является депутатом нижней палаты парламента, призвал обсудить реформу партии на съезде, который, скорее всего, состоится 20-21 июля. "Это не святая католическая церковь, где есть догмы и обычаи. Здесь есть проблемы и различные школы мысли, и надо их столкнуть. Обратное приведет нас к исчезновению. Традиционные партии во всей Европе и во всем мире исчезли или на грани исчезновения из-за неспособности адаптироваться к изменениям", — добавил Маргальо.

Неумение приспособиться к новым временам, коррупция, каталонская проблема, неграмотное реагирование на социальные проблемы стали основными причинами, которые привели к потере власти Народной партией, считает политик. Он призвал ко второму "переходному периоду" ("переходным периодом" в Испании называется период перехода страны от диктатуры к демократии после смерти Франсиско Франко), экономическим, политическим реформам и реформе Конституции.

Помимо Маргальо о намерении баллотироваться на пост председателя НП заявили заместитель генерального секретаря по коммуникациям Народной партии, депутат Пабло Касадо и депутат Хосе Рамон Гарсия Эрнандес. Кроме того, вечером в понедельник состоится заседание галисийского отделения НП, на котором должно быть принято решение по поводу выдвижения на пост главы правых "тяжеловеса" испанской политики, председателя правительства Галисии Альбера Нуньеса Фейхоо. Среди других возможных вариантов обсуждаются кандидатуры бывшего вице-премьера Испании Сорайи Саэнс де Сантамарии и бывшего министра обороны Марии Долорес де Коспедаль.