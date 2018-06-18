В Сербии обсудят иск к странам НАТО за бомбардировки 1999 года

БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Конференция о последствиях бомбардировок Сербии НАТО в 1999 году призвана подготовить материалы для подачи иска к странам Североатлантического альянса, сообщил РИА Новости один из организаторов, адвокат Срджан Алексич.
"Первый день конференции прошел успешно. У нас здесь три академика, десять профессоров из России, КНР, Германии, Швейцарии, Франции, с Кипра и отечественные ученые и юристы. Рассматривается 30 научных работ, еще 10 докладчиков выступают с презентациями о применении обедненного урана и ущербе для здоровья людей и окружающей среды. Из всех этих трудов следует, что истина и справедливость на стороне сербского народа и граждан Сербии", — заявил Алексич агентству.
"Мы должны начать процедуру, объединить всю энергию и силы с отечественными и иностранными юристами и специалистами и подать иск о возмещении материального и нематериального ущерба в результате бомбардировок обедненным ураном. На Сербию его сбросили свыше 15 тонн, прежде всего, на юг страны. Большое число людей заболело онкологическими заболеваниями и они имеют право требовать возмещение ущерба", — подчеркнул он.
Во вторник, по словам организаторов конференции, будут сформулированы итоговые выводы, в том числе, относительно возможностей подготовки и подачи иска к странам-членам НАТО.
Скупщина (парламент) Сербии в середине мая утвердила состав комиссии, которая призвана определить последствия бомбардировок НАТО для населения страны. Ранее президент Александр Вучич заявил, что применение авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном является причиной роста онкологических заболеваний в стране.
Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.-0-