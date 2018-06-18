В Сербии обсудят иск к странам НАТО за бомбардировки 1999 года

БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Конференция о последствиях бомбардировок Сербии НАТО в 1999 году призвана подготовить материалы для подачи иска к странам Североатлантического альянса, сообщил РИА Новости один из организаторов, адвокат Срджан Алексич.

Международная конференция "Последствия бомбардировок Союзной республики Югославия обедненным ураном в 1999 году" в понедельник открылась в городе Ниш на юге Сербии и продлится во вторник.

"Первый день конференции прошел успешно. У нас здесь три академика, десять профессоров из России, КНР, Германии, Швейцарии, Франции, с Кипра и отечественные ученые и юристы. Рассматривается 30 научных работ, еще 10 докладчиков выступают с презентациями о применении обедненного урана и ущербе для здоровья людей и окружающей среды. Из всех этих трудов следует, что истина и справедливость на стороне сербского народа и граждан Сербии", — заявил Алексич агентству.

"Мы должны начать процедуру, объединить всю энергию и силы с отечественными и иностранными юристами и специалистами и подать иск о возмещении материального и нематериального ущерба в результате бомбардировок обедненным ураном. На Сербию его сбросили свыше 15 тонн, прежде всего, на юг страны. Большое число людей заболело онкологическими заболеваниями и они имеют право требовать возмещение ущерба", — подчеркнул он.

Среди участников мероприятия бывший пилот ВВС Италии Доменико Луджери, который участвовал в успешных судебных разбирательствах о заболеваниях раком у итальянских военнослужащих в результате контакта с вооружением с обедненным ураном.

Во вторник, по словам организаторов конференции, будут сформулированы итоговые выводы, в том числе, относительно возможностей подготовки и подачи иска к странам-членам НАТО.

Скупщина (парламент) Сербии в середине мая утвердила состав комиссии, которая призвана определить последствия бомбардировок НАТО для населения страны. Ранее президент Александр Вучич заявил, что применение авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном является причиной роста онкологических заболеваний в стране.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.-0-