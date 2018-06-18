Итальянцу вернули угнанный 30 лет назад мопед

РИМ, 18 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры вернули владельцу мопед, угнанный у него в 1987 году, сообщают местные СМИ.

На момент пропажи житель городка Павия на севере Италии был 17-летним подростком, сейчас ему 48.

Мопед фирмы Piaggio, мечта итальянских школьников конца 80-х годов, был обнаружен в ходе обыска у некоего 37-летнего бывшего преступника. Скутер голубого цвета, а точнее "цвета сахарной бумаги", получившего название благодаря традиционной упаковке, в которой когда-то сахар продавался на развес, не имел ни номеров, ни документов, но карабинеры все-таки смогли определить владельца по номеру рамы.

Карабинеры вышли с ним на связь по телефону. Счастливый мужчина заявил, что преодолеет 150 километров от Павии до Тиццано-Валь-Парма, чтобы забрать мопед как можно скорее.