В Секторе Газа подросток умер в стычках с израильскими военными

ГАЗА, 18 июн — РИА Новости. Палестинский подросток скончался в больнице сектора Газа от ранений, полученных несколько дней назад в столкновениях с израильскими войсками, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Тринадцатилетний палестинец продолжил список жертв массовых протестов, которые с конца марта идут вдоль границ анклава и унесли жизни свыше 120 человек.

"В больнице умер 13-летний палестинец от тяжелых ран, полученных несколько дней назад при обстреле израильскими войсками демонстрантов на востоке лагеря беженцев аль-Бурейдж", — сказал собеседник агентства.

Израильтяне отвергают обвинения в "непропорциональном" применении силы и призывы к международному расследованию кровопролития. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов"

В понедельник на границе погиб еще один палестинец. Местные медики говорят, что он попал под израильский обстрел, в армейской пресс-службе сообщили о подрыве группы жителей Газы при попытке повредить пограничную инфраструктуру.