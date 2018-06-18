В Белоруссии выставили на продажу арестованный за долги деревянный туалет

МИНСК, 18 июн — РИА Новости. РУП "Белюробеспечение" (республиканское унитарное предприятие, занимается в том числе реализацией арестованного имущества) разместило у себя на сайте информацию об аукционе по продаже бывшего в употреблении деревянного туалета.

Как сообщает Sputnik Беларусь, необычный лот был выставлен на торги в счет погашения задолженностей ДСУП "ПМК-225". Торги были признаны несостоявшимися.

Причем начальная сумма за лот была установлена на уровне 200 белорусских рублей (около 100 долларов), а сумма задатка — в размере 20 рублей. При несостоявшихся торгах "Белюробеспечение" потратило на их проведение 12,09 рубля.

Информация о столь необычном лоте на аукционе даже была размещена в республиканской прессе. Торги приостановлены для проведения переоценки строения.

Примечательно, что это уже не первые несостоявшиеся торги с подобным лотом. В конце января этого года на аукцион выставлялся кирпичный туалет в городе Раков.

Тогда начальная сумма торгов составляла 724 рубля, задаток — 72,4 рубля. Торги также не состоялись, поскольку никто не был заинтересован в приобретении бывшего в употреблении капитального строения особого назначения.

Зимой "Белюробеспечение" на проведение "туалетных торгов" потратило 21,17 рубля. Рекламу аукциона разместили в республиканской прессе, но также безуспешно.

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