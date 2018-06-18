Порошенко прокомментировал продление санкций Евросоюза против Крыма

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал продление санкций против Крыма, а также выразил надежду на ужесточение антироссийской политики Евросоюза.

Ранее совет ЕС продлил санкции по Крыму и Севастополю до 2019 года. Ограничительные меры вводят запрет для граждан и расположенных в Европе компаний на импорт продукции из Крыма, покупку на полуострове недвижимости, а также на оказание туристических услуг.

"Мы рассчитываем на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов в сфере безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях", — написал Порошенко в фейсбуке.

Президент Украины также отметил, что намерен обсудить этот вопрос с лидерами ЕС на встрече 9 июля.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. В ходе голосования более 96% жителей отдали голос за присоединение к Российской Федерации. В Кремле неоднократно подчеркивали, что возвращение полуострова полностью соответствует международному праву и Уставу ООН.

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