Лавров и Помпео обсудили КНДР и сирийское урегулирование

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели в понедельник телефонный разговор, в центре внимания была ситуация на Корейском полуострове, а также график контактов между Россией и США в ближайшее время, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова. Лавров и Помпео также обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов между Россией и США на ближайшее время", — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что разговор прошел по инициативе американской стороны

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