В Индии питон едва не задушил лесничего, делавшего с ним селфи

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн — РИА Новости. Индийский лесничий едва не поплатился жизнью за попытку сделать селфи с 5,5-метровым скальным питоном, сообщает в понедельник телеканал NDTV.

По данными СМИ, мужчина был вызван на помощь жителями селения Джалпайгури в восточном штате Западная Бенгалия. Прибыв на место, Дутта обнаружил змею весом около 40 килограммов, которая целиком проглотила козла одного из селян. Как отмечает телеканал, в такой ситуации лесничий должен был поместить рептилию в мешок, чтобы затем выпустить ее на свободу в лесу вдали от людских поселений. Однако мужчина не захотел расставаться с животным без того, чтобы сделать с ним несколько фотографий на память.

Спустя секунды после того, как он водрузил змею себе на шею, та начала извиваться и, в конечном счете, принялась душить лесничего. На видео, которое попало в эфиры практически всех главных индийских телеканалов, видно, как осознавший опасность происходящего мужчина попытался ослабить мертвую хватку рептилии, однако самостоятельно ему сделать этого не удалось. Лишь после того, как у лесничего подкосились ноги, а сам он начал отчаянно звать на помощь, несколько человек из окружавшей его толпы селян бросились на помощь.

Усилиями пяти человек питона все же удалось снять с шеи мужчины. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. О судьбе рептилии, между тем, ничего не сообщается.