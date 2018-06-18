В Индии питон едва не задушил лесничего, делавшего с ним селфи

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн — РИА Новости. Индийский лесничий едва не поплатился жизнью за попытку сделать селфи с 5,5-метровым скальным питоном, сообщает в понедельник телеканал NDTV.
Спустя секунды после того, как он водрузил змею себе на шею, та начала извиваться и, в конечном счете, принялась душить лесничего. На видео, которое попало в эфиры практически всех главных индийских телеканалов, видно, как осознавший опасность происходящего мужчина попытался ослабить мертвую хватку рептилии, однако самостоятельно ему сделать этого не удалось. Лишь после того, как у лесничего подкосились ноги, а сам он начал отчаянно звать на помощь, несколько человек из окружавшей его толпы селян бросились на помощь.
Усилиями пяти человек питона все же удалось снять с шеи мужчины. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. О судьбе рептилии, между тем, ничего не сообщается.