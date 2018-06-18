Климкин призвал перейти к "деоккупации" Крыма

Стела у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

Стела у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Киев после продления антироссийских санкций Евросоюза должен перейти к "деоккупации" Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Дякуємо нашим друзям в ЄС за продовження "кримських" санкцій ще на рік. Важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту. Маємо переходити від політики "невизнання" до деокупації #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 июня 2018 г.

​"Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление "крымских" санкций еще на год. Важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуостров и за строительство моста через Керченский пролив. Необходимо переходить от политики "непризнания" к деоккупации", — написал он.

Ранее Совет ЕС продлил действие ограничительных мер до 23 июня 2019 года. В частности, ограничиваются импорт товаров из Крыма и экспорт продукции на полуостров, а также инвестиции в регион, покупка на его территории недвижимости и туристическая деятельность.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, проведенного на полуострове после госпереворота на Украине. За возвращение в состав России проголосовали более 96 процентов жителей региона, поэтому, по словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.