В Финляндии депутата оштрафовали за поцелуй на корпоративе

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн — РИА Новости. Депутат партии "Истинные финны" Теуво Хаккарайнен, который в декабре 2017 года на рождественском корпоративе в здании парламента, будучи подшофе, насильно поцеловал депутата Вееру Руохо из партии "Национальная коалиция", по решению суда Хельсинки оштрафован в понедельник на 4,5 тысячи евро.

Сразу после инцидента действия депутата Хаккарайнена квалифицировали как харрасмент, самого парламентария лишили должности вице-председателя партии, а Руохо обратилась в полицию.

"Хаккарайнен должен заплатить 45 суточных штрафов (примерно 3,1 тысяча евро) и компенсацию в 1,4 тысячи евро депутату от коалиционной партии Веере Руохо", — говорится в решении суда.

Руохо, которая обратилась в правоохранительные органы не сразу, а лишь после возникшего общественного резонанса, приветствовала решение суда.

"Такие вещи не следует замалчивать, и их нельзя допускать", — сказала она финскому информационному агентству STT.

Скандал возник в декабре 2017 года, когда один из депутатов, однопартиец Руохо, публично возмутился целующимися депутатами в здании парламента, особенно в те дни, когда проходит кампания против домогательств. При этом сама Руохо через социальные сети поинтересовалась у Хаккарайнена, помнит ли он поцелуй. Ответ, к её удивлению, был откровенным: депутат написал, что был слишком пьян, ничего не помнит, извинился и признал, что ему пора бросать пить.

Как уточнил в понедельник глава партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, дальнейших дисциплинарных мер против Хаккарайнена не будет. Согласно решению суда, у депутата есть 30 дней на подачу апелляции.