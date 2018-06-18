В Финляндии депутата оштрафовали за поцелуй на корпоративе

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн — РИА Новости. Депутат партии "Истинные финны" Теуво Хаккарайнен, который в декабре 2017 года на рождественском корпоративе в здании парламента, будучи подшофе, насильно поцеловал депутата Вееру Руохо из партии "Национальная коалиция", по решению суда Хельсинки оштрафован в понедельник на 4,5 тысячи евро.
"Хаккарайнен должен заплатить 45 суточных штрафов (примерно 3,1 тысяча евро) и компенсацию в 1,4 тысячи евро депутату от коалиционной партии Веере Руохо", — говорится в решении суда.
Руохо, которая обратилась в правоохранительные органы не сразу, а лишь после возникшего общественного резонанса, приветствовала решение суда.
"Такие вещи не следует замалчивать, и их нельзя допускать", — сказала она финскому информационному агентству STT.
Как уточнил в понедельник глава партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, дальнейших дисциплинарных мер против Хаккарайнена не будет. Согласно решению суда, у депутата есть 30 дней на подачу апелляции.