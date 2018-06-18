Украинские силовики маскируют от ОБСЕ позиции в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Украинские силовики маскируют от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ позиции у линии соприкосновения в Донбассе, где размещено запрещенное минскими соглашениями вооружение, сообщил в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"С целью противодействия беспилотному летательному аппарату (БПЛА) СММ ОБСЕ и недопущения вскрытия запрещенного минскими соглашениями вооружения, на передовых позициях 72 бригады в районе населенных пунктов Троицкое, Мироновский и Светлодарское проводятся мероприятия по маскировке вооружения и военной техники и дооборудованию позиций в инженерном отношении", — сказал Марочко на брифинге журналистам.

Он уточнил, что запрещенное вооружение и техника также находятся на позициях ВС Украины в районе населенных пунктов Луганское и Красный Пахарь. Там, по данным Народной милиции ЛНР, расположена огневая позиция 120-миллиметрового миномётного расчёта и 6 единиц 152-х миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 "Акация" из состава 72 бригады ВС Украины.

"В связи с этим, призываем СММ ОБСЕ зафиксировать присутствие в данном районе запрещенного вооружения ВСУ и добиться их отвода на установленные дистанции", — подытожил Марочко.