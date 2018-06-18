Женщину, ранившую ножом людей во Франции, признали дееспособной

ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Молодая женщина, днем в воскресенье напавшая с канцелярским ножом на людей в магазине во французском департаменте Вар, признана дееспособной, сообщает газета Liberation со ссылкой на прокуратуру Тулона.

Инцидент произошел в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер на юго-востоке Франции. Женщина с ножом, по словам очевидцев кричавшая "Аллах Акбар", набросилась на клиента и кассира супермаркета. Они получили легкие ранения, а нападавшая была задержана.

"Психиатрическая экспертиза установила, что женщина может нести ответственность за свои поступки… Она является инвалидом, но инвалидом в физическом смысле", — приводит издание слова представителя прокуратуры.

Сообщается, что инвалидность женщина получила из-за проблем с ногами.

Ранее в понедельник время пребывания под стражей для 24-летней девушки было продлено. Она должна предстать перед судом во вторник.

По информации СМИ, пока молодая женщина находится под стражей, следователи провели в ее доме обыск. Им удалось найти лишь старый Коран и флаг Алжира. Следователи также изъяли ее персональный компьютер.