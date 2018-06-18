Женщину, ранившую ножом людей во Франции, признали дееспособной

ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Молодая женщина, днем в воскресенье напавшая с канцелярским ножом на людей в магазине во французском департаменте Вар, признана дееспособной, сообщает газета Liberation со ссылкой на прокуратуру Тулона.
"Психиатрическая экспертиза установила, что женщина может нести ответственность за свои поступки… Она является инвалидом, но инвалидом в физическом смысле", — приводит издание слова представителя прокуратуры.
Сообщается, что инвалидность женщина получила из-за проблем с ногами.
Ранее в понедельник время пребывания под стражей для 24-летней девушки было продлено. Она должна предстать перед судом во вторник.
По информации СМИ, пока молодая женщина находится под стражей, следователи провели в ее доме обыск. Им удалось найти лишь старый Коран и флаг Алжира. Следователи также изъяли ее персональный компьютер.