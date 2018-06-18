В Пентагоне назвали слабое место американской армии

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США не обладают необходимой защитой от межконтинентальных баллистических ракет потенциальных противников, пишет издание the National Interest со ссылкой на главу Стратегического командования Пентагона генерала Джона Хайтена.
"Количество ракет, их поражающие возможности продолжают расти, так как все больше стран приобретают все больше ракет и увеличивают технический потенциал специально для того, чтобы противостоять системе противоракетной обороны США", — заявил Хайтен.
"Мы не можем быть успешными, инвестируя исключительно в активные средства противоракетной обороны, — нам следует укреплять и интегрировать все ее столпы, включая способность побеждать ракеты противника до их запуска", — заключил Хайтен.
Резюмируя, автор публикации отмечает, что в настоящее время Пентагон лучше умеет преподносить свои военные достижения, чем отражать реальные атаки межконтинентальных баллистических ракет.