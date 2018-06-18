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В Пентагоне назвали слабое место американской армии

15:5018.06.2018
(обновлено: 16:03 18.06.2018)
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© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США. Архивное фотоВоеннослужащие армии США. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США не обладают необходимой защитой от межконтинентальных баллистических ракет потенциальных противников, пишет издание the National Interest со ссылкой на главу Стратегического командования Пентагона генерала Джона Хайтена.

Танки вооруженных сил России на Донгузском полигоне в Оренбургской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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По мнению Хайтена, США следует разработать систему борьбы с российскими и китайскими ракетами еще до их запуска. Он отметил, что потенциальные противники значительно преуспели в создании оружия с учетом особенностей существующей американской системы противоракетной обороны.

"Количество ракет, их поражающие возможности продолжают расти, так как все больше стран приобретают все больше ракет и увеличивают технический потенциал специально для того, чтобы противостоять системе противоракетной обороны США", — заявил Хайтен.

Звезда на Спасской башне Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генерал полагает, что опасность современных ракет настолько велика, что активных попыток их перехвата уже недостаточно. Он отметил, что после распада Советского Союза противостоять США было некому, однако сегодня Вашингтону не следует игнорировать возросший военный потенциал других государств.

"Мы не можем быть успешными, инвестируя исключительно в активные средства противоракетной обороны, — нам следует укреплять и интегрировать все ее столпы, включая способность побеждать ракеты противника до их запуска", — заключил Хайтен.

Резюмируя, автор публикации отмечает, что в настоящее время Пентагон лучше умеет преподносить свои военные достижения, чем отражать реальные атаки межконтинентальных баллистических ракет.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Владимир Алексеев
Самое слабое звено в армии США -- это американский солдат. Гендерно нейтральное гамбургерное существо с алко/наркозависимостью и нарушенной психикой.
16:05
18.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Швеция
0
Республика Корея
18 июня 18:00
-
Бельгия
-
Панама
18 июня 21:00
-
Тунис
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