На Украине хотели убить сына Авакова, заявил фигурант "дела Бабченко"

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Подозреваемый в организации покушения в Киеве на российского журналиста Аркадия Бабченко предприниматель Борис Герман утверждает, что в списке людей, которых планировалось убить вслед за журналистом, был Александр Аваков — сын министра внутренних дел Украины.

По данным агентства "Укринформ", апелляционный суд Киева в понедельник начал рассматривать апелляции на меру пресечения Герману. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у правоохранителей есть список людей, которых якобы хотели убить заказчики покушения на Бабченко, это в основном украинские и бывшие российские журналисты. Он сообщил, что, кроме Бабченко, планировалось убийство журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского.

"В списке был Аваков-младший, а Бабченко там не было", — сказал Герман журналистам перед заседанием, его слова приводит "Укринформ".

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца. Цымбалюк проходит по делу в статусе свидетеля, так как во время спецоперации сотрудничал с СБ Украины.