Расследование дела Савченко ускорится во время выборов, считает ее сестра

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Вера Савченко надеется, что расследование по делу ее сестры — депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, сильно ускорится в период выборов в стране.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, а осенью того же года — парламентские.

"Я надеюсь, что это дело сильно ускорится в период выборов, потому что эти крысиные бега начнут новый виток в этом болоте и они тем или иным способом будут пытаться использовать Надежду", — сказала Вера Савченко в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".

Она также напомнила, что защита обратилась в суд с ходатайством о несоответствии меры пресечения Савченко.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.