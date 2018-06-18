Расследование дела Савченко ускорится во время выборов, считает ее сестра

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Вера Савченко надеется, что расследование по делу ее сестры — депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, сильно ускорится в период выборов в стране.
"Я надеюсь, что это дело сильно ускорится в период выборов, потому что эти крысиные бега начнут новый виток в этом болоте и они тем или иным способом будут пытаться использовать Надежду", — сказала Вера Савченко в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".
Она также напомнила, что защита обратилась в суд с ходатайством о несоответствии меры пресечения Савченко.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.