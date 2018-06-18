Половина прибывших в Испанию мигрантов хотят получить убежище во Франции

МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Почти половина из 630 мигрантов, прибывших в воскресенье в порт Валенсии, заявили о желании получить убежище во Франции, сообщило правительство Испании.

На прошлой неделе французское правительство заявило, что готово оказать помощь Испании в приеме тех мигрантов, которые захотят отправиться во Францию, "после выполнения всех протоколов, соответствующих процедуре предоставления убежища".

"Почти половина мигрантов заявила о желании просить убежище во Франции, стране, которая предложила принять часть людей, которые находились на судах", — говорится в сообщении испанского правительства.

В Испанию прибыли представители 26 национальностей – больше всего выходцев из Судана, Нигерии, Эритреи, Южного Судана.

Из 630 человек – 140 несовершеннолетних, в том числе 123 без сопровождения родителей, и шесть беременных женщин. На борту оказался новорожденный ребенок, которому всего несколько дней.

Испанские власти дали мигрантам 45 дней, в течение которых они могут беспрепятственно находиться на территории страны, после чего будет принято решение по каждому конкретному случаю – им предоставят убежище или выдворят из страны, если человек не соответствует необходимым критериям для получения права оставаться на испанской территории.

В порту Валенсии корабли встречали 2300 человек — сотрудники правоохранительных органов, врачи, волонтеры, переводчики, представители различных учреждений и общественных организаций.

В своем заявлении правительство Испании вновь призвало Евросоюз пересмотреть миграционную политику. "За миграционный кризис несет ответственность Европейский союз. Европа должна заняться пересмотром политики в отношении мигрантов", — говорится в заявлении. При этом безопасность европейских границ должна обеспечиваться "в соответствии со строгим соблюдением обязательств в области прав человека".

В конце позапрошлой недели власти Италии и Мальты закрыли для судна Aquarius, на борту которого находились 629 человек, свои порты, их согласилась принять Испания. Путь до испанского берега составил 700 морских миль.