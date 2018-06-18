Число пострадавших при землетрясении в Японии приблизилось к 360

ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Число пострадавших при сильном землетрясении в японской префектуре Осака приблизилось к 360, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей местной полиции и властей.

Утром в понедельник в северной части префектуры Осака произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки были зафиксированы в 07:58 по местному времени (01:58 мск). Очаг залегал на глубине 13 километров под землей. В ряде районов сила толчков доходила до шести баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.

К настоящему времени подтверждена гибель трех человек, в том числе 9-летней девочки. Пострадали 358 человек. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Осаке, информация о пострадавших россиянах не поступала.

В результате землетрясения более 100 тысяч семей в Японии остались без газа, в 110 тысячах домовладений прекращено электроснабжение. Но если поставки электроэнергии удается наладить в течение нескольких часов или в пределах суток, то газоснабжение требует внимательной проверки всех труб во избежание утечек, его восстановление занимает около десяти дней.

Землетрясение привело к сбоям в работе железнодорожного транспорта. Часть линий метрополитена и городских железных дорог начала открываться лишь спустя 12 часов после подземных толчков. На время были запрещены взлет и посадка самолетов в международном аэропорту Кансай в Осаке. По всей префектуре был организован 391 пункт временного размещения.