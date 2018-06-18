В Раде предложили штрафовать за пропаганду "любой сексуальной ориентации"

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна предложил ввести штрафы за "публичные действия, направленные на пропаганду любых видов сексуальной ориентации". Соответствующий текст законопроекта опубликован на сайте парламента.

Депутат считает, что в последнее время происходит "моральный упадок общества, связанный с радикализмом, насилием, пропагандой порнографии, сексуальными маршами". По его мнению, необходимо ограничить подобные публичные мероприятия, чтобы "повысить нравственность украинского общества".

Согласно законопроекту, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей. Нарушителей хотят штрафовать на сумму от 300 до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов (от пяти тысяч гривен до 51 тысячи гривен, или от 192 до почти двух тысяч долларов по текущему курсу).

Те же действия, совершенные повторно, депутат предлагает наказывать штрафом от 600 до шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от десяти тысяч гривен до 102 тысяч гривен, или от 385 до почти четырех тысяч долларов по текущему курсу) и общественными работами сроком от 40 до 60 часов.

Под публичными действиями, "направленными на пропаганду любой сексуальной ориентации", предлагается понимать "публичные марши, открытые собрания, фестивали, публичное использование специфической символики, распространение тематических материалов в средствах массовой информации или сети Интернет".