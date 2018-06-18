БЕРЛИН, 18 июн – РИА Новости. Президиум баварской партии ХСС единогласно принял решение о предоставлении канцлеру Германии Ангеле Меркель двух недель для поиска общеевропейского решения по беженцам, сообщило агентство DPA.
По данным агентства, если решение не будет найдено, через две недели положение об отказе во въезде для нелегальных беженцев, зарегистрированных в других странах, будет введено в силу.
В последние недели в альянсе ХДС/ХСС, который вместе с социал-демократами из СДПГ состоит в коалиционном правительстве Германии, разгорелся серьезный конфликт по теме миграционной политики. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (ХСС) разработал генеральный план в сфере миграции Masterplan Migration, который не нашел поддержки у лидера ХДС, канцлера Ангелы Меркель. В документе, текст которого до сих пор официально не обнародован, идет речь о запрете на въезд на территорию страны беженцев, не имеющих при себе удостоверяющих личность документов, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища на территории ФРГ. Отказ, в частности, мог быть связан с тем, что прибывшие уже подали прошение о предоставлении убежища в другой стране ЕС. Данная мера, по замыслу разработчиков, должна быть реализована в одностороннем порядке, без согласования с европейскими соседями.