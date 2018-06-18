БЕРЛИН, 18 июн – РИА Новости. Президиум баварской партии ХСС единогласно принял решение о предоставлении канцлеру Германии Ангеле Меркель двух недель для поиска общеевропейского решения по беженцам, сообщило агентство DPA.

"В конфликте по поводу миграционной политики в альянсе (ХДС/ХСС – ред) ХСС предоставила канцлеру Ангеле Меркель (ХДС) время для поиска общеевропейского решения после саммита ЕС в конце июня. Президиум ХСС единогласно поддержал в понедельник соответствующее предложение лидера ХСС и главы МВД Хорста Зеехофера", — сообщило агентство со ссылкой на участников заседания.

По данным агентства, если решение не будет найдено, через две недели положение об отказе во въезде для нелегальных беженцев, зарегистрированных в других странах, будет введено в силу.

В последние недели в альянсе ХДС/ХСС, который вместе с социал-демократами из СДПГ состоит в коалиционном правительстве Германии, разгорелся серьезный конфликт по теме миграционной политики. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (ХСС) разработал генеральный план в сфере миграции Masterplan Migration, который не нашел поддержки у лидера ХДС, канцлера Ангелы Меркель. В документе, текст которого до сих пор официально не обнародован, идет речь о запрете на въезд на территорию страны беженцев, не имеющих при себе удостоверяющих личность документов, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища на территории ФРГ. Отказ, в частности, мог быть связан с тем, что прибывшие уже подали прошение о предоставлении убежища в другой стране ЕС. Данная мера, по замыслу разработчиков, должна быть реализована в одностороннем порядке, без согласования с европейскими соседями.

В свою очередь Меркель выступает за общеевропейское решение этой проблемы и считает, что предложение лидера ХСС противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству. Сторонники канцлера указывают, что положение об общеевропейском решении миграционного кризиса содержится в коалиционном соглашении, на основании которого работает нынешнее правительство Германии. Соглашение подписано от ХСС лично Зеехофером.