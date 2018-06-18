В Мариуполе подполковнику сломали челюсть из-за спора об украинском языке

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В кафе-баре Мариуполя подполковник Государственной пограничной службы подрался с охраной из-за меню на русском языке. Об этом в Facebook сообщила замглавы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

По ее словам, инцидент произошел в заведении RedCups RDCP Lounge. Военный вместе с друзьями пришел в кафе и попросил меню на украинском языке, после чего охрана якобы завалила мужчину на пол и сломала ему челюсть.

Как сообщает "Корреспондент.net", пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что по этому инциденту продолжается служебное расследование.

"Насколько мне известно, конфликт возник действительно на языковой почве", — пояснил Слободян.

В то же время свидетели случившегося отметили, что мужчины приехали в RedCups RDCP Lounge, "уже будучи хорошо выпившими".

"Да, попросили меню на украинском, да, его не оказалось в заведении. После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться. С ними общалась управляющая заведением на украинском языке, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок", — рассказал администратор страницы Veterano Pizza Mariupol.

По его словам, посетители не унимались, и уже на улице началась драка. "Надеюсь, представители заведения предоставят записи с камер в ближайшее время", — написал он.