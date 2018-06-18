Число пострадавших в ходе акции протеста в Скопье возросло до 17 человек

Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. Архивное фото

Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. Архивное фото

БЕЛГРАД, 18 июн — РИА Новости. Количество пострадавших в ходе акции протеста против переименования Македонии, которая прошла в ночь на понедельник перед зданием Собрания (парламента) в Скопье, возросло до 17, задержаны 26 человек, сообщило министерство внутренних дел республики.

Ранее ведомство сообщало, что ранения получили семь полицейских.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Переименование и условия договора ранее вызвали категорическое неприятие у разных партий македонской оппозиции. В воскресенье крупнейшее движение оппонентов премьера Зорана Заева — ВМРО-ДПМНЕ — провело мирный марш протеста в городе Битола на границе с Грецией. Вечером в центре Скопье собрались около 2 тысяч сторонников нескольких патриотических движений и объединений болельщиков.

Часть демонстрантов забросали полицию камнями и файерами и попытались прорваться через кордон в здание парламента. Специальное подразделение МВД применило слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы.

"Ранены 10 полицейских, за медицинской помощью обратились семь граждан. Задержаны 26 человек. Около 21.30 (22.30 мск) группа демонстрантов отделилась и на площади Македония ворвалась в два ресторана, где они сломали инвентарь и вызвали панику среди посетителей, в одном из объектов бросили шашку со слезоточивым газом", — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что в ходе беспорядков на близлежащей улице был сожжен автомобиль.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся свыше 25 лет, мешал вступлению Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.