БЕРЛИН, 18 мая — РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не стал подтверждать или опровергать сообщения о том, что Федеральная разведывательная служба (BND) Германии вела систематическую слежку на территории Австрии.

"Вы знаете, что мы здесь комментируем оперативные аспекты разведывательной деятельности только по запросу соответствующих органов в закрытых слушаниях в немецком бундестаге. Поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть положение дел, о котором сообщалось", — сказал Зайберт на брифинге, добавив, что "экономический шпионаж ни в прошлом, ни в настоящее время не является задачей федеральной разведывательной службы".

Ранее журнал Profil со ссылкой на внутреннюю базу данных о деятельности Федеральной разведывательной службы Германии сообщил, что с 1999 по 2006 год немецкая разведка осуществляла систематическую слежку на территории Австрии. По данным издания, в поле слежки оказались ведомство федерального канцлера Австрии, министерства иностранных дел и обороны, австрийский Интерпол, Палата экономики Австрии и другие ведомства и организации. Отмечалось, что слежка также осуществлялась за дипломатическими представительствами и международными организациями в Вене.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен потребовал от Германии разъяснений по поводу предполагаемой слежки за коммуникационными сетями австрийского правительства, дипломатическими представительствами и штаб-квартирами международных организаций в Вене. Кроме того, президент потребовал немедленно прекратить слежку, если она продолжается.