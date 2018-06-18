Пострадавший в ДТП принц Камбоджи доставлен для лечения в Таиланд

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Принц Камбоджи Нородом Ранарит, пострадавший в ДТП, в котором погибла его жена, доставлен для обследования и лечения в больницу Бангкока, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на генерального секретаря роялистской партии ФУНСИНПЕК.

"В воскресенье вечером принца доставили по воздуху в больницу в Бангкоке для дальнейшего медицинского обследования и лечения", — сказал генсек партии Йим Сави (Yim Savy). По его данным, состояние принца оценивается как стабильное, "он по-прежнему в сознании". Политик отметил, что в результате ДТП принц сломал несколько ребер и кость на ноге.

Авария с автомобилем принца произошла утром в воскресенье в провинции Кампонгсаом. По данным полиции, в автомобиль принца врезалось такси, следовавшее по встречной полосе. В результате аварии скончалась супруга принца Оук Пхалла, пять пассажиров такси также получили ранения. Ранарит, лидер партии ФУНСИНПЕК, и его супруга направлялись на встречу со сторонниками в преддверии выборов в Национальную ассамблею, которые должны состояться 29 июля текущего года.