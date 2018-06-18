В ДНР за неделю обезвредили более 800 неразорвавшихся боеприпасов

ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили более 800 неразорвавшихся боеприпасов за минувшую неделю, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталий Зарубин.

"Отряд пиротехнических работ МЧС в течение недели 56 раз привлекался для выполнения задач по предназначению. Обследовано более 16 тысяч квадратных метров помещений, 180 километров автомобильных дорог и 236 гектаров открытых территорий. Выявлено и обезврежено 837 единиц взрывоопасных предметов", — сказал он на брифинге.

Зарубин также отметил, что сотрудники МЧС ДНР за неделю оказали помощь более 6 тысячам жителей, обратившихся в пункты на линии соприкосновения в Донбассе.