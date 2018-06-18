В Париже прервалось движение поездов из-за родов пассажирки

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Движение скоростных поездов в Париже приостановлено в связи с рождением ребенка у одной из пассажирок, сообщило руководство линии А транспортной сети столичного региона.

"В связи с неожиданным рождением ребенка на станции "Обер" прервано движение между станциями "Этуаль" и Насьон", — говорится в Twitter железнодорожников.

Сообщается, что молодая мать и ребенок чувствуют себя нормально, прибывшие на место происшествия медики готовятся доставить их в ближайшую больницу.

Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс поздравила женщину, пожелав малышу долгой и счастливой жизни.

Необычный инцидент также стал предметом обсуждения в социальных сетях: пользователи предлагают обеспечить новорожденного пожизненным правом бесплатного проезда в парижских поездах и назвать его Обер — в честь станции, ставшей местом его рождения.