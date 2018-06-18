Полиция возбудила дело из-за избиения журналиста в Херсоне

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения журналиста херсонского интернет-издания "Мост" Сергея Никитенко, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Херсонской области.
"Возбужденно уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении журналиста". Проводятся первоочередные следственные действия", — говорится в сообщении ведомства.
В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов. В частности, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.