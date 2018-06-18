Компания Panasonic приостановила работу двух заводов из-за землетрясения

ТОКИО, 18 июн - РИА Новости. Японский производитель электроники компания Panasonic объявила о приостановке работы своих заводов в городах Такацуки и Кадома в префектуре Осака, сообщила телекомпания NHK.

В Такацуки, одном из наиболее пострадавших от землетрясения в понедельник населенных пунктов, остановлен завод по производству осветительных приборов и ламп Panasonic Lighting Devices Co., Ltd. Из-за транспортного паралича, помешавшего сотрудникам добраться до рабочих мест, временно закрылось и предприятие в Кадоме, где расположена также штаб-квартира компании.

В северной части префектуры Осака в 7:58 (1:58 мск) в понедельник произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. В ряде районов сила толчков доходила до 6 баллов по семибальной шкале, принятой в Японии. К этому часу есть информация о трех погибших и 307 пострадавших.