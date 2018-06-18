В Риге врач отказалась обследовать русскоязычного ребенка

РИГА, 18 июн – РИА Новости. Детский врач в рижской поликлинике посоветовала матери шестилетнего ребенка, который пока не понимает по-латышски, брать государственного переводчика на прием и "не качать права", сообщает Sputnik Латвия.

Параллельно доктор рассказала матери пациентки, в каком государстве они живут, рекомендовала почитать законы, а в карточке девочки написала, что та к школе не готова, после того, как ребенок не смог ответить на вопрос по арифметике. О визите к врачу мать ребенка по имени Екатерина рассказала в группе "Русское образование в Латвии" на Facebook

По словам матери девочки, они вошли в кабинет, поздоровались на русском, после чего врач пригласила ребенка сесть на стул – на латышском языке.

Екатерина отметила, что ребенок не понимает латышского, поскольку их семья русскоговорящая. "Надеюсь, что это не преступление и за это не сажают и не расстреливают еще", — добавила она.

"Доктор сказала, что это плохо. На вопрос, почему плохо, ведь ребенку только 6 лет, Gunta Užāne ответила, что она не обязана говорить с нами на русском языке. И если у нее будет 20 русских детей за один день, ей что со всеми надо будет говорить? И не дождавшись ответа, сказала, что не будет", — написала женщина.

Прием, по ее словам, продолжился лекцией о латвийском государстве и законах, которые не обязывают врача знать русский.

"На мой комментарий, что в Латвии 37% русских, ответила категорично: латышский государственный, знать обязаны. Берите государственного переводчика и не качайте права", — рассказала мать девочки.

Дальше, по ее словам, врач спросила ребенка на русском, сколько той лет, попросила досчитать до 10, а потом вычесть из девяти семь.

"Ребенок стушевался. Заключение Guntа Užāne – ребенок к школе не готов. То, что она написала в заключении, прочесть не могу. Пишет неразборчиво. Клинопись. Могу догадываться, что присутствует одно слово психолог", — рассказала женщина.

При этом она отметила, что у ребенка есть врожденные проблемы, но врач этим даже не интересовалась.

Пост матери девочки в Facebook собрал множество комментариев возмущенных таким отношением пользователей.

"По-моему, это проблема Минздрава. У меня сложилось стойкое впечатление, что врачей этому учат специально. Особая боль, конечно, за деток. Но от таких врачей, придя здоровой психически, уедешь в слезах с разбитой психикой", — написала Светлана Т.

"Женщина, да еще и врач, вот с таким отношением к своим обязанностям, но и черствая, бездушная сущность. Ей не врачом работать, а надсмотрщиком в концлагере", — считает Natalia A.

"Доктора в уборщицы. Это не доктор. У нее на кабинете не весит табличка "Русским вход воспрещен"? Не хочу, чтоб с моих налогов даже один цент падал в копилку этой особы", — написал Юрий Н.

Многие рекомендовали пациентам, попавшим в аналогичную ситуацию при общении с докторами, которых больше интересует госязык, чем медицина, не оставлять безнаказанным неуважительное поведение, а отправляться к главному врачу поликлиники, писать жалобу, предавать огласке случай через всевозможные каналы. Некоторые считают полезным ввести черные списки врачей-русофобов.

"Надо,чтобы весь мир знал о "демократии" в Латвии. Только тогда все будут иметь права, и не декларированные, а реальные — в жизни", — заключила Natalia A.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

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