Перед Домом ЕС в Таллине пройдет пикет в поддержку Кирилла Вышинского

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

ТАЛЛИН, 18 июн – РИА Новости. Во вторник, 19 июня, перед Домом Европейского союза в Таллине состоится протестное мероприятие в поддержку находящихся под арестом европейских узников совести — поляка Матеуша Пискорского, латвийца Александра Гапоненко и украинца Кирилла Вышинского, сообщает Sputnik Эстония.

Широко декларируемые Брюсселем принципы демократии и свободы слова не гарантируют, к сожалению, соблюдения прав человека и свободы слова, что называется, "на местах" — в целом ряде стран, как уже вошедших в состав Евросоюза, так и усиленно готовящихся к вступлению Теги в него.

Такой точки зрения придерживаются организаторы таллинского пикета "В поддержку политзаключенных современной Европы" Алексей Есаков и Сергей Чаулин. Доказательств этому, считают они, вполне достаточно.

Так, к примеру, в мае 2016 года Агентством внутренней безопасности Польши по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой в деятельности, "направленной против Польской Республики", а также в "продвижении интересов России и манипулировании настроениями польского общества" был безо всяких на то оснований задержан польский политик, преподаватель, политолог, публицист и журналист, депутат Сейма V созыва Матеуш Пискорский.

Вот уже более двух лет он находится "под следствием" в тюрьме, так как польские власти, выдвинувшие против него абсурдное обвинение, доказать его не могут, однако и на свободу Пискорского не отпускают.

В схожем положении находится и латвийский правозащитник, доктор экономических наук, профессор Александр Гапоненко, арестованный в апреле 2018 года Полицией безопасности республики по обвинению в "действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя".

Не имея реальных доказательств якобы антигосударственной деятельности Гапоненко, латвийские власти пошли по уже проторенному их польскими коллегами пути — лишают его свободы, регулярно продлевая арест "в интересах следствия".

Власти Украины, страны, рвущейся в Евросоюз, по примеру "европеизированных" Польши и Латвии тоже арестовали в мае 2018 года неудобного правящему режиму журналиста, главного редактора информационного издания РИА Украина Кирилла Вышинского, обвинив его в антигосударственной деятельности.

По мнению организаторов пикета, руководство Евросоюза должно обратить пристальное внимание на вопиющее нарушение прав человека и свободы слова, происходящее как в странах ЕС, так и в государствах, активно стремящихся стать его членами.

Поскольку многократные обращения и призывы к властям этих стран с призывом прекратить преследования и произвол в отношении инакомыслящих до сих пор остаются безрезультатными, то местом для проведения таллинского пикета в поддержку политзаключенных современной Европы выбрана именно площадка перед Домом Европейского союза по адресу Рявала, 4.

Пикет пройдет во вторник, 19 июня, с 17:00 до 18:00. Организаторы мероприятия призывают всех неравнодушных к судьбам политзаключенных современной Европы Матеуша Пискорского, Александра Гапоненко и Кирилла Вышинского прийти на пикет и своим участием поддержать право на свободу слова.

Аналогичные мероприятия, по словам Алексея Есакова и Сергея Чаулина, пройдут в этот день и в других городах мира, у посольств нарушающих права человека стран.

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