После взрыва автомобиля в Черкассах завели уголовное дело

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство" в связи со взрывом автомобиля в городе Черкассы, в результате которого погиб водитель, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

В субботу пресс-служба управления Нацполиции Украины в Черкасской области сообщила, что в Черкассах взорвался автомобиль, погиб водитель. По данным местных СМИ, погибшим был местный бизнесмен.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту взрыва автомобиля в городе Черкассы, в результате чего погиб его водитель, по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 115 ("умышленное убийство")", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.