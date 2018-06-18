Кандидат в премьеры Грузии планирует пока не обновлять состав правительства

ТБИЛИСИ, 18 июн — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что планирует пока не обновлять состав правительства и оставить исполняющих обязанности глав ведомств на их постах.

По словам Бахтадзе, согласно грузинскому законодательству, пока нет возможности "предстать перед парламентом в сокращенном виде".

"Мы должны предстать… структурой, где будут представлены министры, которые на сегодня исполняют обязанности. После того, как мы инициируем в парламенте закон, который будет подразумевать сокращение министерств — на это понадобится примерно две-три недели — мы снова явимся в парламент уже в сокращенном виде и с обновленным списком кабмина", — сообщил он на брифинге в понедельник по итогам встречи с парламентским большинством из партии "Грузинская мечта", на котором они обсуждали новый состав кабмина.

Ранее он заявил, что планирует сократить количество министерств с 14 до 11.

Парламентское большинство в Грузии 14 июня выдвинуло 36-летнего Бахтадзе кандидатом в премьеры. За день до этого премьер Георгий Квирикашвили подал в отставку, заявив, что у него есть разногласия с председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.

Бахтадзе представил на брифинге в понедельник новый состав кабмина, теперь законодательный орган должен большинством голосов выразить вотум доверия новому правительству с его программой во главе с премьером.