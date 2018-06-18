КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Херсонский городской суд отложил рассмотрение жалобы на изъятие имущества сотрудников портала РИА Новости Украина. Об этом агентству УНН сообщили в пресс-службе украинской прокуратуры.

Уточняется, что рассмотрение отложили на неопределенный срок "из-за неявки на заседание заявителей".

На прошлой неделе суд отказался вернуть имущество Кириллу Вышинскому. Речь идет об автомобилях Mitsubishi Outlander и SsangYong Actyon, которые изъяли после обнаружения при обыске свидетельств о регистрации на имя журналиста.

Дело Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

В тот же день прошли многочасовые обыски у нескольких сотрудников портала и в офисе РИА Новости Украина.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.