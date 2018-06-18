В Херсоне неизвестные избили журналиста местного интернет-издания

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Журналист херсонского интернет-издания "Мост" Сергей Никитенко заявил, что его избили двое неизвестных, и связал инцидент со своей профессиональной деятельностью.

"Нападавшие — двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью", — написал Никитенко на странице в Facebook.

В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов. В частности, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.

Известный украинский журналист Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.