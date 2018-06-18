Сотрудники зоопарка во Флориде поймали сбежавшего слона

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сотрудники зоопарка в американском штате Флорида поймали и вернули в зоопарк убежавшего слона, известного тем, что он ранее проживал на ранчо американского певца Майкла Джексона "Неверленд", сообщается на странице зоопарка в Facebook.

"Али, наш добродушный слон, который приехал в зоопарк с ранчо Майкла Джексона, выбежал за ограждения, которые случайно оставили открытыми, и оказался во дворе", — говорится в сообщении.

Зоопарк немедленно запустил протокол безопасности, сотрудникам учреждения удалось вернуть слона в его вольер 20 минут спустя после его побега.

По словам представителей зоопарка, в результате инцидента нет пострадавших.

Майкл Джексон приобрел поместье в 1987 году за 19,5 миллиона долларов и переименовал его в "Неверленд" в честь сказочного острова из произведений о Питере Пэне. На территории поместья находились частный зоопарк и парк развлечений. Джексон прожил здесь почти 20 лет, но в 2008 году был вынужден продать ранчо из-за долгов за 22,5 миллиона долларов.