Савченко заявила, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сообщила в понедельник, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы, в связи с чем она отказалась от медицинского наблюдения.

На Украине Савченко находится под арестом. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота, перевозке оружия, убийства представителей власти. Адвокат Савченко, комментируя результаты экспертизы, заявил, что следствие не дало заключения о том, что ей необходимо прекратить голодовку. Также ему, как защитнику, не предоставили результаты экспертизы. По его словам, не было предоставлено доказательств, что Савченко владеет методикой, которая позволяет "обойти" полиграф.

"Несмотря на то, что суд запретил СБУ забирать у меня образцы ДНК принудительно, следователи СБУ, подставив врачей СИЗО, незаконно взяли ДНК из моей крови… Разрешения медикам на такую ​​процедуру я не давала", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что ДНК-экспертиза является незаконной и не может быть в дальнейшем принята судом в качестве доказательства. Кроме того, депутат заявила, что больше не доверяет врачам. "Поэтому от медицинского наблюдения я отказалась", — отметила Савченко.

По ее словам, тестирование на полиграфе было неполным, так как специалисты не задали все вопросы следователей и стороны защиты. Савченко также потребовала провести еще два тестирования на "детекторе лжи" независимыми специалистами из ЕС, США и Японии.

Ранее адвокат Савченко Константин Глоба также выступил за ее повторный допрос на полиграфе.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.