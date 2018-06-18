Депутата парламента Греции арестовали за призывы к военному перевороту

АФИНЫ, 18 июн — РИА Новости. Полиция Греции арестовала депутата ультраправой партии "Золотая заря" ("Хриси авги") Константиноса Барбарусиса за призывы к военному перевороту, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Барбарусис в пятницу с трибуны парламента призвал греческую армию совершить военный переворот и арестовать руководство страны премьер-министра Алексиса Ципраса, министра обороны Паноса Камменоса и президента Прокописа Павлопулоса, чтобы не допустить подписания соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония.

Прокурор выписал в пятницу ордер на арест, но депутату удалось скрыться.

В понедельник утром он был арестован в Афинах сотрудниками антитеррористической службы.

Прямое подстрекательство к военному перевороту вызвало бурю возмущения в парламенте.

Лидер "Золотой зари" Никос Михалолиакос заявил, что эти высказывания не соответствуют линии партии и сообщил, что Барбарусис исключен из фракции, которая аплодировала депутату во время его речи.

Соглашение по новому конституционному названию Республики Македония вызывает наибольшее недовольство у жителей греческого региона Македония — многие считают это попыткой присвоить историю Греции и претензией на греческие территории.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали ранее соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС. Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.